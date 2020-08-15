روسيا تبدأ إنتاج لقاح (سبوتنيك) والإصابات تتجاوز21 مليون عالميا

ـ أكثر من 75 ألف إصابة في الكويت

ـ قلق عراقي من ارتفاع الإصابات

ـ مطار القاهرة يطبق تحليل الـ(بي سي آر)

ـ المغرب يجري الاختبارات السريعة

ـ الأردن يسعى للبقاء ضمن المرحلة الزرقاء للإصابات

ـ ذروة جديدة في الإصابات بفرنسا

ـ النمسا تشدد إجراءات الرقابة الحدودية

ـ كوريا الجنوبية تشدد قواعد التباعد الاجتماعي

ـ إندونيسيا تتراجع عن إعادة فتح مناطق سياحية

موسكو ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن بدء عمليات إنتاج لقاح “سبوتنيك” ضد فيروس كورونا المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني جماليا. وجاء في بيان الوزارة : “تم بدء إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ والمطور من قبل مركز جماليا التابع لوزارة الصحة الروسية، وسيطرح بنهاية الشهر الجاري”. كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيجودنيا”، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح من أكثر من 20 دولة في العالم. وقد سجلت روسيا أمس 5061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 917884 إصابة وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم. وقد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله أن يكون اللقاح الروسي ضد كوفيد 19 ناجحا. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن مدى معرفته باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو حول الأمر: “لا نعلم الكثير عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا، نأمل ذلك حقا”. وأشار الرئيس الأميركي: “لقد اجتازوا بعض مراحل الاختبار، وبرأينا من المهم الالتزام بجميع قواعد العملية. فلدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجحة لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة”. يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم قد تجاوز21 مليونا، حيث أظهرت أحدث البيانات المجمعة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 21 مليونا و 384 ألفا و692 حالة حتى إعداد الخبر. كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى 764 ألفا و 56.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 75185 حالة. وفي العراق، عبر مسؤول عن قلقه من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجاوزها سقف أربعة آلاف إصابة يوميا في أرجاء العراق. وبحسب بيانات حكومية، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 168 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 5700. وفي مصر، بدأت سلطات مطار القاهرة في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون إجراء تحليل “بي سي ار” قبل وصولهم إلى مصر بـ 72 ساعة يفيد خلوهم من فيروس كورونا. وفي المغرب قررت وزارة الصحة، إعادة تنظيم عملية تشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، من خلال إشراك مختلف المراكز والمستوصفات الصحية، وذلك بالتزامن مع تزايد عدد المصابين بالعدوى. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة إن الحكومة تأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات داخلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى نبقى في المرحلة “معتدل الخطورة” الزرقاء، ولا نضطر لإغلاق أي مدينة أو محافظة عن باقي المحافظات.

دوليا، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذروة يومية جديدة لثالث يوم على التوالي. بينما أعادت إسبانيا فرض قيود على العديد من الأنشطة الخارجية في محاولة لاحتواء الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس كورونا. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إن أوكرانيا سجلت 1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية. وفي النمسا، أعلن المستشار زباستيان كورتس اعتزام بلاده تشديد إجراءات الرقابة على الحدود للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بين العائدين. الى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي. من جانبها، سجلت كوريا الجنوبية 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 155 إصابة داخلية مما دفع السلطات إلى إعادة فرض قيود أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في منطقة سيئول. على صعيد متصل، تراجع إندونيسيا خطة لإعادة فتح مناطقها السياحية أمام الزوار الأجانب، وسط قلق من أن تلك الخطوة ربما تضر بجهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، طبقا لما ذكره وزير المشروعات المملوكة للدولة، اريك توهير، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.