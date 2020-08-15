العراق: سقوط صواريخ قرب مطار بغداد ..و القبض على قيادي (داعشي) في الموصل

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال الجيش العراقي في بيان إن 3 صواريخ سقطت الجمعة في محيط مطار بغداد قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية. يأتي ذلك بعد أسبوع شهد العديد من الهجمات على أهداف أميركية في العراق. وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية. في سياق منفصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم “داعش”، واثنين من معاونيه في مدينة الموصل. وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان نقله موقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي:”من خلال المتابعة الميدانية لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية، القبض على “الانغماسي” في داعش الإرهابية المكنى “أبو خطاب” والذي عمل بما يسمى فرقة الفرقان ومن ثم عمل مع الانغماسيين بصفة (انغماسي انتحاري) وبعدها تم تنصيبه بصفة (شرعي) لما يسمى الهيئة التشريعية”. وأشار البيان إلى أنه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”. ولفت البيان إلى أنه “تم تدوين أقوال الجناة وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”.

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