اللجنة العليا تصدر قرارات عدة منها استمرار الحظر الجزئي

اللجنة العليا تقرر استمرار الحظر الجزئي اللجنة العليا: الحظر يطبق يوميا من العاشرة مساءً الى الخامسة فجرا اللجنة العليا : فرض إجراءات فحص بي سي آر على الوافدين للعراق



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