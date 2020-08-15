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سقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب معسكر التاجي

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افاد مصدر امني، السبت، بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم لكشف عن اسمه، أن "اعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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