سقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب معسكر التاجي

افاد مصدر امني، السبت، بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم لكشف عن اسمه، أن "اعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".