انفجار عبوة على رتل لدعم لوجستي للتحالف الدولي في الناصرية

افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة على رتل لدعم لوجستي للتحالف الدولي في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتل دعم لوجستي للتحالف على الطريق السريع ضمن الناصرية دون اصابات".

وكان مصدر امني افاد، عصر اليوم السبت، بانفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً للتحالف الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار.