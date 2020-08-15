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قائد شرطة كربلاء يؤكد على منع ادخال الوافدين للمحافظة لغاية 13 محرم

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أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني، السبت، على منع ادخال الوافدين للمحافظة لغاية 13 محرم.
وذكر بيان للقيادة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "زويني وبرفقته امر فوج طوارئ كربلاء الثاني زار الطرق النيسمية والفرعية في قضاء الهندية لغلقها بشكل تام، واطلع على عمل سيطرة مدخل المدينة من جهة محافظة بابل.

وشدد زويني بحسب البيان، على "تنفيذ قرارات خلية الأزمة في محافظة كربلاء المقدسة والعمل على تشديد الإجراءات عبر الطرق الريفية".

وأكد على "منع ادخال الوافدين للمحافظة حسب توجيهات خلية الازمة لغاية 13 من محرم الحرام مع تسهيل حركة نقل البضائع والمواد الغذائية وتسهيل مهام الكوادر الصحية لجهودها في مواجهة فايروس والعمل بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية من قبل المنتسبين المتواجدين في السيطرة".

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