واشنطن: لن يكون هنالك دعم مالي للبنان دون التزام قادته باحداث تغيير

قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، السبت، إنه لن يكون هنالك دعم مالي الى لبنان دون التزام قادته باحداث تغيير. وأكد هيل بحسب قناة "العربية" أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيكون في لبنان قريبا للمساعدة بالتحقيق". وقدمت الحكومة اللبنانية قبل ايام، استقالتها بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت والذي تسبب بمقتل العشرات واصابة الالاف بجروح.

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