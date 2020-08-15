بوريل: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة نحو الاستقرار

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/15 09:44 م بتوقيت أبوظبي
رحب الاتحاد الأوروبي بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة برمتها.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، السبت، إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات سيفيد البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة برمتها.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، المعاهدة بأنها "خطوة إيجابية"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بحل الدولتين القائم على التفاوض على أساس المعايير المتفق عليها دوليا والقانون الدولي.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
والخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
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