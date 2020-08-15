جريمة بشعة .. تنظيم القاعدة يعدم طبيبا يمنيا بالبيضاء

الخليج 365 - عدنالسبت 2020/8/15 09:24 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر يمنية، السبت، إن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، قامت بإعدام طبيب في محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وذكرت مصادر حقوقية لـ"الخليج 365"، أن العناصر الإرهابية في مديرية الصومعة، قامت بإعدام الطبيب "مظهر اليوسفي"، الذي كان يعمل في محافظة البيضاء منذ أكثر من 10 سنوات.
ونشرت العناصر الإرهابية في البيضاء، لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لجثمان الطبيب اليوسفي، وهو مصلوب على جدار أحد المباني بمركز مديرية الصومعة.
وقوبلت الجريمة بتنديد واسع في الأوساط السياسية والحقوقية اليمنية باعتبارها إعداما خارج القانون، وتكشف بشاعة التنظيمات الإرهابية ضد الأطباء والمدنيين بشكل عام.
وندد وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، معمر الإرياني بالجريمة البشعة التي طالت الطبيب اليوسفي.
وقال الإرياني في تغريدة على تويتر، إنها تمت بطريقة بشعة، بعد إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد.
وأشار إلى أن توقيت ارتكاب هذه الجريمة البشعة في ظل العدوان البربري الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محافظة البيضاء، يثير علامات الاستفهام حول محاولات المليشيا استخدام ورقة الإرهاب لفرض مخططها الانقلابي وتبرير عدوانها على المحافظة والتنكيل بأبنائها الشرفاء.
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