روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في موسكو يوم 8 يوليو 2020

أعلنت روسيا تسجيل 5061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 917884 إصابة وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 119 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 15617 شخصا.