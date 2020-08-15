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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان: تركيا لن تتراجع أمام التهديد بشأن الأزمة مع اليونان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
الخليج 365
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت أن تركيا لن تتراجع أمام التهديد بفرض عقوبات ولا أمام التوغل في المنطقة التي تعلن أحقيتها بها في البحر المتوسط وهي موضع أزمة مع اليونان.
وقال أردوغان ”لن ننحني أبدا أمام البلطجة على جرفنا القاري. لن نتراجع أمام لغة العقوبات والتهديدات“ مضيفا أن سفينة المسح التركية أوروتش رئيس ستواصل البحث عن مكامن الطاقة حتى 23 آب/ أغسطس.
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