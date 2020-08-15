مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار فتح الجسر الجوي من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبناني لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت.



وأفاد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية بأنه وصلت إلى مطار بيروت الدولي مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة وعلى متن إحداها نخبة من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين بالجامعات المصرية من التخصصات الطبية المختلفة المقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.

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كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة حتى الآن.

تأتي تلك المساعي المصرية تأكيداً لمساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.