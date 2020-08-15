مصرع أحد عناصر حزب الله برصاص مسلحين مجهولين بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر اليوم السبت، إن عنصراً موال لـ"حزب الله" اللبناني، توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس الجمعة، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصلة بين مدينة بصرى الشام وقرية صماد بريف درعا الشرقي.

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وأكدت المصادر، أن الهجوم رفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 616.

وقال المرصد السوري اليوم السبت، وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 410، وهم: 109 مدنياً بينهم 12 مواطنة سورية و12 طفل، إضافة إلى 187 من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و72 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة الحكومة السورية الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس"