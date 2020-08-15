شاهد..محمد بن راشد يأمر بمساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها، في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.



كما أمر بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية هناك على القيام بدورها على أكمل وجه ومساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح لتضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها.

وشملت المساعدات التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي 14 طناً من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، و20 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية واللازمة للإسهام في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الازمة العالمية.

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وتشكل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية محوراً أساسياً لتحركات جهود الإغاثة لمختلف المنظمات الإنسانية العالمية في المنطقة والعالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومختلف المنظمات والبرامج الدولية التي تتخذ من المدينة مقراً لها لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين حول العالم، كما يتكامل دور المدينة مع جهود دولة الإمارات في توصيل المساعدات إلى الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، حيث كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي بادرت إلى إقامة الجسور الجوية إلى مختلف أنحاء العالم لمساندة الجهود الدولية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، كما كان لها دور كبير في توفير الأجهزة والمعدات الطبية وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها وتمكينها من تقديم الرعاية اللازمة للمصابين من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.