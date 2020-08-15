التحالف يدمر طائرات بالداخل اليمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة)، والتي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

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