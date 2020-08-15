شكرا لقرائتكم خبر فريق أمريكي يشارك في تحقيقات انفجار لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن هيل قوله خلال زيارة موقع مرفأ بيروت لتفقد الأضرار الناجمة عن الانفجار، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة لدي بيروت، دوروثي شيا، إن مشاركة فريق «أف بي آي» ينبع من الحرص على توفير أجوبة شفافة للبنانيين.
وشدد المسؤول الأمريكي على «ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة البلد»، مشيرا إلى أنه اختار زيارة المرفأ ليرى الأضرار بالعين المجردة.
ووصل هيل إلى بيروت الخميس في زيارة للبنان للاطلاع على الأضرار الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس.
يشار إلى أن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أسفر عن مقتل 171 قتيلا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، وخلف دمارا هائلا في المرفأ والمباني المحيطة به، كما أدى إلى تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق أمريكي يشارك في تحقيقات انفجار لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.