شكرا لقرائتكم خبر فريق أمريكي يشارك في تحقيقات انفجار لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل أمس، أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي) سيصل إلى بيروت نهاية هذا الأسبوع، للمشاركة في التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن هيل قوله خلال زيارة موقع مرفأ بيروت لتفقد الأضرار الناجمة عن الانفجار، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة لدي بيروت، دوروثي شيا، إن مشاركة فريق «أف بي آي» ينبع من الحرص على توفير أجوبة شفافة للبنانيين.

وشدد المسؤول الأمريكي على «ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة البلد»، مشيرا إلى أنه اختار زيارة المرفأ ليرى الأضرار بالعين المجردة.

ووصل هيل إلى بيروت الخميس في زيارة للبنان للاطلاع على الأضرار الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أسفر عن مقتل 171 قتيلا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، وخلف دمارا هائلا في المرفأ والمباني المحيطة به، كما أدى إلى تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة اللبنانية.