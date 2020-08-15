شكرا لقرائتكم خبر البحرين: خطوة الإمارات للسلام ستسهم في استقرار الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل.

وأكد ملك البحرين أن هذه الخطوة ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من عاهل مملكة البحرين، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على مختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

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وأشاد ملك البحرين بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أنه يعد إنجازا دبلوماسيا تاريخيا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأثنى العاهل البحريني على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره أعرب ولي عهد أبوظبي عن شكره وتقديره لملك البحرين وسعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمنا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.