9 قتلى ومصابين سوريين في انفجار لغم بإدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 مدنيين سوريين حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية التح بمنطقة خان شيخون، في ريف إدلب الجنوبي، بشمال سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أن لغما أرضيا انفجر في ورشة لجني محصول الفستق الحلبي في تلة جعفر بمحيط قرية التح التابعة لمنطقة خان شيخون بريف إدلب، مما تسبب بمقتل أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم اثنان بحالة خطرة، وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حماة الوطني.

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