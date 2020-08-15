السعودية ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله إرهابيا

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وقررت ليتوانيا أول أمس الخميس حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ مثل هذا الإجراء. وأرجع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس القرار إلى أن حزب الله يستخدم «طرقا إرهابية» تهدد أمن ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودول أخرى.
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