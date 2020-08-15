السعودية ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها لقرار ليتوانيا بتصنيف حزب الله اللبناني «منظمة إرهابية»، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. وشددت الوزارة على أهمية تلك «الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي». وقررت ليتوانيا أول أمس الخميس حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ مثل هذا الإجراء. وأرجع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس القرار إلى أن حزب الله يستخدم «طرقا إرهابية» تهدد أمن ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودول أخرى.

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