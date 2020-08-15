نصب المسيح الفادي في ريو دي جانيرو يفتح مجددا أمام السياح

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ريو دي جانيرو: أعادت ريو دي جانيرو فتح المواقع السياحية الرئيسية بينها تمثال المسيح الفادي الشهير أمام الجمهور السبت، بعد خمسة أشهر من إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير البيئة ريكاردو ساليس خلال افتتاح النصب "إعادة فتح نصب المسيح الفادي ترمز إلى إعادة فتح البرازيل للسياحة".

وسيكون على الزوار وضع الكمامات والحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن مترين مع عدم السماح لهم بالاستلقاء على الأرض، وهو ما يفعله غالبا الباحثون عن أفضل زاوية لالتقاط صورة.

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ويقع هذا التمثال على قمة كوركوفادو (710 أمتار فوق مستوى سطح البحر) ويوفر إطلالات بانورامية على المدينة. وقد علقت الزيارات له في مارس عندما فرضت إجراءات تباعد اجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

كما أعيد فتح التليفريك الجبلي باو داوكار الذي يوفر إطلالات خلابة من نقطة أخرى في المدينة، وحوض أسماك "اكوا ريو" وعجلة "ريو ستار" العملاقة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن ولاية ريو دي جانيرو التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، سجلت أكثر من 14500 وفاة بفيروس كورونا ونحو 190 ألف إصابة.