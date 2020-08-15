شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة..تبادل السب واللعنات بين الإخوان والسلفيين بسبب مرشح النور و العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

برلمانى يطالب بخطة لتنشيط السياحة وتدريب العاملين فى القطاع

تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، خاصة وأن السياحة من أبرز الملفات التى تأثرت بالأزمة بشكل مباشر، مما يتطلب ضرورة أن يتم مواصلة الدعم لهذا القطاع الهام، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والمحفزات، وضرورة أن يتم تكثيف برامج التدريب للعاملين. "الأعلى للإعلام": نتجه لتطبيق نظام تراخيص الوسائل إلكترونيا

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتجه لتطبيق نظام ترخيص وسائل الإعلام إلكترونيًا بناءً على ما حدده المجلس بشأن هذا الأمر لدرء الشبهات، مضيفا أن المجلس يتواصل حاليا مع وزارة الاتصالات لعمل نوافذ رقمية لتسهيل عملية التقديم أونلاين.

تبادل السب واللعنات بين الإخوان والسلفيين بسبب رحيل مرشح النور وعصام العريان

الموت قضاء نافذ، وحكم شامل، وأمر حتمي لازم لا مهرب منه ولا مفر، ويعد العظة الأكثر تأثيرًا في نفوس الجميع، لكن يبدو الحال غير ذلك تمامًا عند جماعة الإخوان الإرهابية، والتيار السلفى، فبعد وفاة الدكتور شعبان عبد العليم القيادى بحزب النور ومرشحه في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف، شنت اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية سيلا من اللعنات والسب والقذف عليه، الأمر الذى دفع أبناء الدعوة السلفية يطرحون تساؤلا عن "ما هو مذهب أهل العلم في الترحم على أهل البدع و المفسدين بشأن وفاة عصام العريان القيادى الإخوانى؟.

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برلمانى يطالب بزيادة العاملين بالجهات المعنية بإجراءات التصالح لإنجاز المهمة

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن اتجاه الحكومة لمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، يتطلب أن يصحبه حل واضح وحاسم للإشكالبات التى تصحب قانون التصالح فى مخالفات البناء خاصة وأن تعنت العاملين بالوحدات وعدم إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة والتباطؤ فى الرد على طلبات التصالح جعل الحصيلة حتى الآن غير مرضية بما كان متوقع أن يحققه القانون .

أردوغان اللص.. مرتزقة الرئيس التركى يسرقون القمح السورى وينقلونه لأنقرة

"الطيور على أشكالها تقع" تتطابق هذه المقولة على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والمرتزقة التابعين له في سوريا، إذ كشفوا هؤلاء المرتزقة عن أجندتهم المكلفين بها من "أردوغان" وتتلخص في "السرقة والنهب" حيث واصلوا سرقة حقول القمح وممتلكات الأهالي في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي ونقلها عبر سماسرة إلى الأراضي التركية.

برلمانى يطالب التعليم بعدم ترك زيادة المصروفات المدرسية لأصحاب المدارس الخاصة

تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة فى تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب فى حالة من اللغط بين أولياء الأمور فى ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت فى هذا الأمر.