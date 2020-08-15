برقم الجلوس.. 4 خطوات للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نتائج تظلمات الثانوية العامة. وأتاحت الوزارة، رابطًا إلكترونيًا للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020. وينشر "الخليج 365" خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم، على النحو التالي: 1ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أضغط هنا Advertisements 2ـ الضغط على الرابط التالى أضغط هنا 3ـ إدخال رقم الجلوس ورقم البطاقة. 4ـ تظهر نتيجة التظلم أمام كل مادة، تظلم فيها الطالب، عبارة بزيادة او بدون بزيادة. وأوضحت الوزارة، أنه إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطاره على محل سكنه، مضيفة أن الوزارة تتولى إخطار مكتب التنسيق بنتيجة الطالب بعد التعديل، خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.

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