مستشار ملك البحرين يكشف موعد التطبيع مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الحاخام مارك شناير، ومستشار لملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنه يتوقع أن تصبح البحرين ستكون الدولة القادمة في تكبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتابع شناير، في تصريحات لقناة "مكان" الإسرائيلية، إنه يتوقع أن تنضم دولة أو اثنين إلى التطبيع مع إسرائيل بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه على ثقة بأن البحرين هي الدولة القادمة.

وهنأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، أمس الجمعة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

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وأشار ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود السلام والاستقرار.

وأكد الشيخ حمد بن عيسى أن ما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، يعد خطوة تاريخية ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

كما أثنى عاهل البحرين على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هذا وأعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على تويتر اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.