تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الفودو 15 يومًا بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بنيابة الأميرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الفودو بلغت 120 جرامًا، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم الأميرية، مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم اشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى "م. ج " 22 سنة، بدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو ومبالغ مالية وهاتف محمول.

وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.