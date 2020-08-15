محافظ الجيزة يكلف بإزالة أثار الدعاية الانتخابية من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الانتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين، من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكباري وحوائط المباني، خلال يومين على الأكثر، عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس.
كما كلّف محافظ الجيزة بإصلاح أي تشوهات حدثت بالشوارع، لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى، في حال الحاجة إلى ذلك وإعادة الشىء لأصله.
وشدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات بمحيط المقار واللجان، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لأفضل مما كانت عليه ورفع أي ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها.
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