قراصنة يهاجمون روابط خدمات النقل بالجيش الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

نفذ قراصنة هجومًا إليكترونيًا على شركة خدمات أسطول النقل التابع للجيش الألماني (بوندسفير).

وقالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت: "وقع هجوم في الأسبوع الماضي من قبل طرف خارجي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن على شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة خدمات النقل التابعة للوزارة".

وأضافت أن الوزارة أبلغت بالحادث يوم 13 أغسطس الجاري وهو الآن قيد التحقيق المكثف.

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وكانت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية نشرت خبرا عن ذلك من قبل.

وتمتلك وزارة الدفاع 1ر75 % من أسهم الشركة بينما تتبع نسبة 9ر24 % منها إلى مؤسسة دويتشه بان المساهمة للسكك الحديدية الألمانية.

تتولى الشركة أيضا خدمات النقل الخاصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج".

وقالت الوزارة إن جميع اتصالات الشبكة بالعالم الخارجي وبالعملاء، وزارة الدفاع والجيش والبرلمان الألماني، قطعت على الفور، مضيفة القول: "بناء على ذلك قامت الإدارة بتشغيل شركة متخصصة في تحليل وإصلاح الأضرار التي تقع بسبب حوادث من هذا النوع".