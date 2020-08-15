الأولى على الثانوية الأزهرية في دمياط: "فضل الله وأسرتي سر نجاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أعربت عزيزة السيد عبد الله، الطالبة بمعهد فتيات السرو في دمياط، والحاصلة على المركز الأول "مكرر" في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة دمياط، "شعبة علمي"، عن سعادتها الغامرة بوجودها في قائمة المتفوقين لهذا العام.

وأكدت الطالبة عزيزة عبد الله، أنها تعزي نجاحها إلى فضل الله ثم تعب وجهد أسرتها وما قدمته لها من تيسيرات خلال مذاكرتها، ودعمها حتى تكون من أوائل المحافظة، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تصبح في القائمة، حتى يُكلل تعبها.

وقالت سحر فرحات، والدة الطالبة عزيزة السيد، والتي حصلت على 99.38%، إنها تشعر بالفخر لتفوق ابنتها، مؤكدة أنها تواصل نجاحها منذ أن كانت في الصفوف الأولى من التعليم، وأنها تمثل الكثير لدى أسرتها على الرغم من صغر سنها، ووجهت لها القول: "ربنا يخليكي ويحميكي لأخواتك.. أنا فخورة إني أمك".

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أعلن الشيخ السيد محمود سراج، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، نتيجة امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية دور أول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، بعد توزيعها على المعاهد الأزهرية عقب وصولها للمنطقة.



وتصدرت الفتيات قائمة أوائل شعبة "علمي"، كما نافسن على المركزين الأول والثالث في شعبة "أدبي"، وحاز حمزة إبراهيم مشعل على المركز الأول في القسم الأدبي "كفيف".

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية التهنئة للطلاب المتفوقين، معربًا عن تمنياته لهم بدوام التفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.