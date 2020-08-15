التعليم العالي تعلن رابط التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي، للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2020 والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020.

وأكدت التعليم العالي، في بيان، اليوم السبت، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك بحد أدني للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60%، وحد أدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكترونى" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg