بسبب علاقة مشبوهة.. اتهام مُزارع بذبح زوج شقيقته في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

ذبح مزارع زوج شقيقته، بعدما استدرجه وسط الزراعات داخل إحدى قرى مركز المنيا، وذلك لشكه في وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المتهم.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا بالعثور على جثة لشاب في العقد الرابع من عمره، مذبوحًا وملقى وسط الزراعات.

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بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد منير، رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد سامي، معاون المباحث، لكشف غموض الحادث.

تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "م. ا" 35 عاما، وأن المتهم بذبحه هو شقيق زوجته "م. س" 28 عاما؛ وذلك لشكه في وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته، ما أثار حفيظته، فقرر التخلص منه.

واستدرج المتهم "المجني عليه" وسط الزراعات، وذبحه من رقبته بالسكين، فسقط قتيلًا في الحال، وفر المتهم هاربا، إلا أن أجهزة الأمن كشفت غموض الحادث، وألقت القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.