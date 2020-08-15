تايلاند تُسجّل صفر إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت‭‭‭ ‬‬‬الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات سواء محلية أو وافدة أو وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز إدارة حالات (كوفيد - 19)، حسب ما أوردته صحيفة

"بانكوك بوست" التايلاندية، بأن إجمالي المصابين استقر عند 3376 حالة، ولا يزال هناك 125 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا"

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وظل عدد الوفيات ثابتا عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.