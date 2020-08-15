الجزائر تُسجل 469 إصابة جديدة بكورونا

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة كورونا، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 38 ألفًا و133 حالة، و1360 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 469 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 26

Advertisements

ألفًا و644 حالة، مشيرًا إلى وجود 37 مريضًا بالعناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار

حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من الساعة 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.