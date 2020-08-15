بسبب كورونا.. الدنمارك تفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام

أعلن رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، اليوم السبت، أن الدنمارك ستجعل وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل العام في أنحاء البلاد اعتبارا من 22 أغسطس لمحاولة احتواء كورونا المستجد.
ودعا الدنماركيين إلى الاستمرار في
وتُوصي السلطات الدنماركية بوضع الكمامات في وسائل النقل العام خلال أوقات الذروة في حين أنها إلزامية في ست مناطقبينها مدينة آرهوس، ثاني مدن البلاد حيث يتفشى الفيروس بشكل أكبر.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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