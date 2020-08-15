أرمينيا تُسجل 196 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 41 ألفا و495 حالة.
وذكرت الوزارة- وفقا لما نشرته صحيفة "بانارمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى
وأفاد المركز الأرميني لمكافحة الأمراضوالوقاية منها بأنه تم إجراء 183 ألفًا و789 اختبارًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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