الأردن يُسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 1339 حالة.
وقال جابر، في تصريحات اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة الماضي وصلت إلى 75 حالة،موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت 6600 فحص؛ ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 686351 فحصا.
وأشار وزير الصحة الأردني، إلى أن أرقام الإصابات مقلقة، خاصة أن دول العالم والإقليم تمر بمرحلة حرجةتصل إلى عدم وجود أسرة للعلاج، وأن العودة إلى الاستقرار الوبائي تحتاج إلى تكاتف الجهود لأنها مسئولية مشتركة لضمان مكافحة الوباء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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