بريطانيا تُسجل 1012 إصابة جديدة بكورونا

قالت الحكومة البريطانية إن السلطات أعلنت اليوم السبت، تسجيل 1012 حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19 في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

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وسجلت بريطانيا حتى الآن 317379 حالة إصابة بالمرض، كما توفي ثلاثة أشخاص آخرين خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بكورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.