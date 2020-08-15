مقتل 25 حوثيا بكمين للجيش اليمني بمحافطة الجوف

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عناصر من الجيش اليمني- أرشيفية
أعلن الجيش اليمني،السبت، عن مقتل 25 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ، في كمين محكم .
وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن قواته نفذت كمينا محكما تم فيه استدراج مجموعات حوثية مسلحة إلى أحد مواقع جبهة “النضود” بمحافظة الجوف.
وأسفر الكمين عن مقتل 25 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش، كميات من الأسلحة والذخائر، وفق البيان.
كما أسفرت المعارك والغارات الجوية، في جبهات “الجدافر” و”عرفات” بمحيط مدينة الحزم عاصمة الجوف، عن تدمير 10 دوريات عسكرية حوثية و5 عربات قتالية تابعة للمليشيا الانقلابية.
وحققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، انتصارات واسعة في محافظتي الجوف وصنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل العشرات من العناصر الحوثية .
وفي محافظة صنعاء، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مرتفعات جديدة باتجاه جبال “بحرة” في جبهة نجد العتق، شرق مديرية “نهم”، وفقا لبيان منفصل.
وأشار البيان، إلى سقوط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابيه بين قتيل وجريح، وتدمير عربة مدرعة وعدّة دوريات تابعة للحوثيين.
واستعاد الجيش الوطني اليمني، عربة “بي أم بي” وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وحسب البيان، فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات “صلب” و”نجد العتق”، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من عليها.
وعادت المليشيا الحوثية للتصعيد عسكريا في عدد من الجبهات، بالتزامن مع الجولة الجديدة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، التي يسعى من خلالها لطرح نسخة معدلة من “الإعلان المشترك” لوقف إطلاق النار.
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