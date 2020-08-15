كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة في سماء اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعتراض عدد من الطائرات المسيرة المفخخة في سماء اليمن وذلك اليوم السبت، وجاء هذا نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة".

وأضاف المالكي أن: "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض أغلبها.