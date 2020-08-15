قاديس وويسكا “ينضمان” إلى قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع حارس “الأسود”

عبر مسؤولو فريق قاديس، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى للبطولة الاسبانية، عن رغبته في التعاقد مع حارس المنتخب الوطني وفريق مالقا الاسباني منير المحمدي استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل.

وكشفت يومية “دياريو سور” الأندلسية، أن قاديس مهتم بخدمات المحمدي، وهي الرغبة ذاتها التي عبر عنها فريق ويسكا الصاعد بدوره إلى الدوري الممتاز للجارة الشمالية للمغرب.

وانضاف اهتمام قاديس وويسكا بالظفر بخدمات حامي عرين “أسود الأطلس” إلى الرغبة التي عبر عنها مسؤولو فريق ليغانيس وكذا خيرونا.

وبات رحيل المحمدي عن فريق مالقا مسألة وقت بالنظر إلى رغبته في اللعب في بطولة القسم الممتاز وكذا توجه مسؤولي الفريق الأندلسي إلى تسريحه للاستفادة ماديا لتجاوز مخلفات الأزمة المالية التي يعانيها، والتي دفعته إلى تخفيض أجور لاعبيه أو فك الارتباط عنهم، كما هو الحال مع الدولي المغربي بدر بولهرود.