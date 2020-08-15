شكرا لقرائتكم خبر عن إعتقال خلية إرهابية مرتبطة بمسلحي غرب ليبيا في تونس والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الداخلية التونسية،الجمعة، اعتقال خلية إرهابية تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر ودعم الجماعات المسلحة.

ونقل موقع العين الإخبارية عن مصادر أمنية، إن الخلية تتكون من 10 أشخاص لهم ارتباطات بجماعات مسلحة في الغرب الليبي. Advertisements وأشارت تلك المصادر إلى أن تلك الخلية تنشط في مجال تهريب الأسلحة بين تونس وليبيا. وأضافت أن هذه الخلية الإرهابية تقوم بنقل الشباب التونسي للقتال في مناطق النزاع مثل سوريا وليبيا. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي عن مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تنشط بين مختلف المحافظات وكانت تخطط لاستهداف مقرات أمنية ومراكز سيادية

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