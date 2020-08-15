شاهد.. مفتي مصر يكشف حكم تربية الكلاب في المنازل

السبت 15 أغسطس 2020

يتساءل كثيرون عن حكم تربية الكلاب في المنزل وهل يمنع وجودها دخول الملائكة، وهل توجد شروط لجعل تلك التربية مباحة إن كان الشرع ينهى عنها.



ولحسم الجدل حول هذا الأمر قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جمهور العلماء يعتقد بنجاسة الكلب، مشيرا إلى أن مذهب المالكية الذى يفتي به يقول إن الكلب طاهر، ولا حرج في التعايش مع الكلاب والعبادة، وكذلك لا حرج في الصلاة إذا مس الملابس لعاب الكلب.

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وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "ننطلق من مبررات شرعية، فإذا توافر الغرض الشرعي كالحراسة أو الصيد جازت تربية الكلاب.. فهي والقطط أمم، والإنسان يتفاعل معها ويتركها تعيش كما أراد الله سبحانه وتعالى، حبسها والإضرار بها دون مبرر هو إثم وقد يتسبب ذلك في دخوله النار".

وأكد مفتي مصر أنه لا يجوز قتل الكلاب بحال من الأحوال إلا بعد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة.