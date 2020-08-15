الإمانة العامة للإنتقالي تحيي ذكرى إستشهاد أبو اليمامة في عدن

السبت 15 أغسطس 2020

أحيت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت، الذكرى الأولى لاستشهاد العميد منير محمود اليافعي (أبو اليمامة) قائد اللواء الأول لألوية الإسناد والدعم ورفاقه الذين استشهدوا إثر عملية غادرة في معسكر الجلاء بالعاصمة عدن العام الفائت.



وفي الفعالية التي حضرها، الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، والمحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس، نائب رئيس الجمغية الوطنية، وأعضاء من الجمعية الوطنية والأمانة العامة وعدد من مسؤولي السلطات المحلية والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية والعسكرية وقادة مقاومة وأهل ورفقاء الشهيد ورفاقه وزملاء النضال والكفاح، القى اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، كلمة أكد فيها أن الشهيد أبو اليمامة ورفاقه ضحوا بأغلى ما يملكون لتعيش ارض الجنوب حرة آمنة .

وقال "لقد أطلق استشهاد (أبو اليمامة) ورفاقه شرارة كانت لها فصول لأحداث انتقل معها الجنوب نقلة أخرى متقدمة، فوفدنا يخوض معركة سياسية في الرياض إلى جانب معركتنا هنا في الشيخ سالم مع عصابة لا تبرع سوى في محاربة الناس في مرتباتهم وقطع الخدمات من ماء وكهرباء ووقود وغيره" .. داعياً المغرر بهم الذي يدفع بهم تجّار الحروب إلى شقرة إلى تسليم سلاحهم والعودة إلى منازلهم آمنين وألا يكونوا حطب المعارك.

كما دعا المترددين إلى حسم مواقفهم والركوب في سفينة الحق وتغليب مصلحة شعوبهم، فلا مجال للتردد الآن وقد أصبح الحق ظاهرا وقد جسده وفد المجلس الانتقالي بجدارة في مفاوضات الرياض، فالوطن يتطلب الآن مواقف حاسمة.

وأكد بالقول:"لن نستسلم وسننتصر ونحن نسير بخطى واثقة وثابتة نحو الحرية والاستقلال".

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وتمنى اللواء بن بريك في هذا الصدد كامل التوفيق والنجاح للمحافظ الجديد للعاصمة عدن الأستاذ احمد حامد لملس، داعيا الجميع إلى الوقوف معه ومساندته للنهوض بالأوضاع في عدن.

وشكر في ختام كلمته التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لشعب الجنوب وقضيته.

كما القيت كلمة عن أسرة الشهيد ألقاها شقيقه مختار محمود اليافعي، أكدت استمرار العزم على مسيرة الشهيد ورفاقه وتجديد العهد لهم على أن لاتراجع عن الثوابت الوطنية الجنوبية التي ظل ابو اليمامة ورفاقه يدافعون عنها ودفعوا أرواحهم لذلك.

وشهدت الفعالية كلمات أخرى للمقاومة الجنوبية وكلمة الشباب وغيرها.

كما تخللتها قصائد شعرية تعبر عن شجاعة الشهيد ورفاقه ومآثرهم ومواقفهم الإنسانية النبيلة