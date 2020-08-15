قصف مدفعي تركي يستهدف قرية شمال العراق

الخليج 365 - بغداد/ علي السويعديالسبت 2020/8/15 07:50 م بتوقيت أبوظبي
أفاد مسؤول محلي، اليوم السبت، بأن قصفا مدفعيا للقوات التركية استهدف قرية في محافظة دهوك شمال العراق.
وقال مدير ناحية "دركار" زيرفان موسى في تصريح صحفي، أن "اشتباكات اندلعت ليلة أمس دامت أكثر من ساعة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في قرية ديري شمال الناحية الواقعة على أطراف دهوك".
وأضاف موسى، أن المدفيعة التركية قصفت، صباح اليوم السبت، قرية بوصلي شمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بـ9 قذائف وألحقت أضرارا مادية بالغابات والأحراش في محيط القرية.
وارتفعت حدة الغضب في الأوساط السياسية والشعبية عقب حادثة استشهاد ضابطين وجرج ثلاثة آخرين من حرس الحدود بقصف صاروخي من طائرات مسيرة تركية في قرية سدكان في أربيل، الثلاثاء الماضي.
وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة ومستنكرة الانتهاكات التركية وسياساتها العدوانية.
وواجه العراق الاعتداءات الأخيرة بتحركات دبلوماسية وصفت بالعاجلة والسريعة على المستوى الإقليمي والدولي فيما هدد باستخدام الرد العسكري
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