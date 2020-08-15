انفجار يستهدف رتلا لإمدادات التحالف الدولي جنوب العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لإمدادات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون، انفجرت باتجاه رتل شاحنات تحمل إمدادات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع بين محافظتي البصرة وذي قار"، دون معرفة حجم الخسائر .

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ويعد هذا الهجوم السابع من نوعه خلال نحو شهر.

كان الهجوم الأول الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفاً، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لإيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.