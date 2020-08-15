إدانات أوروبية لاعتداءات تركيا على سيادة العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عبرت ثلاث دول أوروبية عن إدانتها لإعتداءات تركيا على سيادة العراق .



وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالات هاتفية مع نظيريه الألماني والفرنسي، فضلاً عن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا.

وأعربت الشخصيات الثلاث عن تضامنها مع الموقف العراقي، وإدانة انتهاكات أنقرة وتكرار هجماتها، وخصوصا الاعتداء الأخير بمنطقة سيدكان في محافظة أربيل شمال البلاد.

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن وزير الخارجية العراقي بحث مع المسؤولين الأوروبيين "أبرز التطوُّرات السياسيّة والأمنيّة في العراق وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ"..

واعرب فؤاد حسين، عن "رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق "، داعياً في القوت ذاته الى "أهمّية أن تضطلع حُكُوماتهم (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المُتكرّرة من الجانب التركيّ، وسحب قواته المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".

من جهتهم، أعرب الوزراء الأوروبيون عن تعازيهم إلى الحُكُومة العراقيّة في ضحايا هذا الاعتداء، مُؤكّدين "تضامُن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدوليّة التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة ومستنكرة لانتهاك تركي، الثلاثاء الماضي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان شمال العراق ، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة.

وواجه العراق الاعتداءات التركية الأخيرة بتحركات دبلوماسية وصفت بالعاجلة والسريعة على المستوى الإقليمي والدولي فيما هدد باستخدام الرد العسكري