شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 3 وفيات و498 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و112 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة في تصريح لها اليوم إن نسبة التعافي بلغت 59.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.