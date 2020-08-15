شكرا لقرائتكم تقدم ميداني للجيش اليمني شرق صنعاء وخسائر كبيرة للحوثيين بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، انتصارات جديدة في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني حرر مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم، كما تم استعادة عربة "بي أم بي" وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، سحق مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهات محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استدرجت مجاميع جديدة من ميليشيات الحوثي بأحد المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي بعد ساعات من تنفيذ كمين محكم بذات المنطقة أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما استعاد الجيش الوطني عدداً من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على تدمير آليات ومعدات بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

يأتي ذلك بالتزامن مع خسائر أخرى تكبّدتها الميليشيات الانقلابية على يد الجيش والمقاومة في جبهات الجدافر وعرفان وجبهات أخرى محيطة بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، ومن ضمنها عشرات القتلى والجرحى وتدمير نحو 10 أطقم قتالية و5 عربات مدرعة، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.