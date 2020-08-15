شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الصحة بالنواب " تستمع لخطة وزارة الصحة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، إجتماعا الأثنين المقبل، للإستماع لبيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى تواصل لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بالأشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

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وعلي جدول أعمال لجنة الشؤؤن الدينية، عدد من طلبات الاحاطة الهانة ومنها بسرعه إحلال وتجديد معهد فتيات المطرية بمحافظة الدقهلية حيث تم إدراجه بخطة عام 2018/2019 وقد تمت إزالته بالفعل وحتى الآن لم يتم البدء في بناءه، و سبب حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة في بعثات الدعاة التي يرسلها الأزهر الشريف لمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تنظر اللجنة، طلبات احاطة بشأن التنسيق وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، إحلال والتجديد معهد الطهاوي بقرية السلقون - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، وبشأن عدم افتتاح المعهدين الأزهريين بمنطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية منذ 3 سنوات كاملين المرافق.