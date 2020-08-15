شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. "زراعة النواب" تفتح ملف نقص الأسمدة فى الأسواق والجمعيات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفتح لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال إجتماعها غدا الأحد ملف نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية خاصة في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، والوقوف على دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية في مواجهة تلك الازمات والعمل على إيجاد الحلول النهائية لها.

كما تبحث اللجنة في ذات الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايقة فهيم، عصام منسى، محمد سليم عسكر، سعيد حساسين، عادل عامر، بشأن تداول أسمدة غير مطابقة للمواصفات وارتفاع أسعارها وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية

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في السياق ذاته، تنظر لجنة الزراعة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الاستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.