شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": نتجه لتطبيق نظام تراخيص الوسائل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتجه لتطبيق نظام ترخيص وسائل الإعلام إلكترونيًا بناءً على ما حدده المجلس بشأن هذا الأمر لدرء الشبهات، مضيفا أن المجلس يتواصل حاليا مع وزارة الاتصالات لعمل نوافذ رقمية لتسهيل عملية التقديم أونلاين.

وأضاف الصالحي فى تصريحات صحفية له، أن عملية التقديم تتم بصورة عادية من خلال تقديم أوراق الترخيص للأمانة العامة للمجلس، فيما يكون الجانب الإلكتروني القائم حتى الآن متمثلاً في معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس ومازلنا ننتظر الانتهاء من النوافذ الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقديم أونلاين.

Advertisements

وأشار وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن المجلس خاطب كافة وسائل الإعلام مجددًا لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك بعدما أعلن المجلس مدّ مهلة تقنين الأوضاع 3 أشهر.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وافق من قبل على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 -2-2020.