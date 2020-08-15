البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار حول سد النهضة

السبت 15 أغسطس 2020

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي.



وطالب البابا فرنسيس الأطراف الثلاثة بعدم الانزلاق إلى صراع مسلح بسب الخلاف الدائر حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل.

وقال ابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال كلمة له بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، إنه: "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة طريق الحوار حتى يظل النهر الخالد مصدرا للحياة، يوحد ولا يفرق، ينمي الصداقة والرخاء والأخوة وليس العداء وسوء التفاهم والصراع".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني جدد موقف بلاده الرافض لربط اتفاق سد النهضة الإثيوبي بمحاصصات تقاسم مياه النيل، مشيرا إلى أن ذلك "أمر غير مقبول".

واستمع المجلس خلال اجتماع في الخرطوم، ترأسه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الخميس الماضي، إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

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وكان السودان قد لوح باتخاذ خطوات لحماية حقوقه في مياه النيل، عقب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

والإثنين الماضي، أعلنت إثيوبيا تأجيل مفاوضات سد النهضة التي كان مقررا استئنافها اليوم لمدة أسبوع آخر.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أعلنت مصر والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير مياهها يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة، والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.